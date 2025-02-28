Трамп планує ввести додаткові тарифи проти Китаю

Причиною тому є виробництво фентанілу у КНР, який потім нібито нелегальним шляхом потрапляє до Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп заявив, що фентаніл потрапляє у його країну через Канаду та Мексику з Китаю. Тому тарифи у 10%, які введуть на китайські товари 4 березня, увійдуть повною силою.

Крім того, США застосовуватиме додаткові тарифи на імпорт з Китаю. Розмір складатиме також 10%. Однак наразі невідомо, на які саме групи товарів США запровадили мита.

Дональд Трамп написав, що наркотики все ще надходять до США на "дуже високому та неприйнятному рівні". Зокрема йдеться про те, що великий відсоток із них складає смертельний опіоїд фентаніл.

Ми не можемо допустити, щоб це лихо продовжувало завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані мита, які мають набути чинності четвертого березня, справді увійдуть в дію, як і було заплановано,

— заявив американський лідер.

Важливо! Також президент США Дональд Трамп додав, що взаємні тарифи на імпортовані товари з Мексики та Канади у розмірі 25% набудуть чинності 2 квітня.