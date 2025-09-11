Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений за последние десять лет лежит исключительно на Украине. Он считает, что в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

Об этом стало известно из заявления Сийярто после встречи с украинской делегацией в Будапеште, передает 24 Канал.

Как Сийярто прокомментировал ухудшение отношений между странами?

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия стремится поддерживать добрососедские отношения со всеми странами, включая Украину.

Петер Сийярто уверяет, что в Венгрии не создавали никаких препятствий для украинского меньшинства или энергетической безопасности Украины.

Отдельное возмущение в Венгрии вызвали атаки на российский нефтепровод "Дружба", которые вызвали остановку поставок нефти в страну. Тогда Сийярто обвинил Украину, в частности Зеленского в угрозе безопасности энергетики Венгрии.

В то же время он назвал нынешнее состояние двусторонних отношений "очень непростым" и выразил надежду на их улучшение в следующее десятилетие.

Со спокойной совестью могу сказать, что полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной за последние десять лет подверглись такому чрезвычайному ухудшению, несет Киев,

– написал Петер Сийярто.

В Венгрии говорят о готовности к дальнейшему сотрудничеству и откровенно перекладывают ответственность на урегулирование отношений между странами на Киев.

Мы к этому готовы, но следует четко сказать: это зависит исключительно от Киева и Украины,

– подчеркнул глава венгерского МИД.

Встреча в Будапеште стала частью диалога между странами, несмотря на напряженность, вызванную, в частности, блокированием Венгрией продвижения Украины к членству в ЕС.

Что известно об отношении Венгрии к войне в Украине?