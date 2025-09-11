Венгрия обвиняет Киев в ухудшении двусторонних отношений между странами
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто переложил ответственность за кризис в отношениях между странами на Киев.
- Венгрия продолжает закупать российский газ, выступает против вступления Украины в ЕС и блокирует финансовую помощь Украине от Евросоюза.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений за последние десять лет лежит исключительно на Украине. Он считает, что в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.
Об этом стало известно из заявления Сийярто после встречи с украинской делегацией в Будапеште, передает 24 Канал.
Как Сийярто прокомментировал ухудшение отношений между странами?
Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия стремится поддерживать добрососедские отношения со всеми странами, включая Украину.
Петер Сийярто уверяет, что в Венгрии не создавали никаких препятствий для украинского меньшинства или энергетической безопасности Украины.
Отдельное возмущение в Венгрии вызвали атаки на российский нефтепровод "Дружба", которые вызвали остановку поставок нефти в страну. Тогда Сийярто обвинил Украину, в частности Зеленского в угрозе безопасности энергетики Венгрии.
В то же время он назвал нынешнее состояние двусторонних отношений "очень непростым" и выразил надежду на их улучшение в следующее десятилетие.
Со спокойной совестью могу сказать, что полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной за последние десять лет подверглись такому чрезвычайному ухудшению, несет Киев,
– написал Петер Сийярто.
В Венгрии говорят о готовности к дальнейшему сотрудничеству и откровенно перекладывают ответственность на урегулирование отношений между странами на Киев.
Мы к этому готовы, но следует четко сказать: это зависит исключительно от Киева и Украины,
– подчеркнул глава венгерского МИД.
Встреча в Будапеште стала частью диалога между странами, несмотря на напряженность, вызванную, в частности, блокированием Венгрией продвижения Украины к членству в ЕС.
Что известно об отношении Венгрии к войне в Украине?
- Венгрия планирует продолжать закупать российский газ через "Турецкий поток", опираясь на географические и инфраструктурные причины.
- Сийярто также подтвердил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство венгров относительно фермеров, рынка труда и безопасности.
- Будапешт блокирует финансовую помощь Украине от Евросоюза, что, по словам председателя венгерской общины Киева Тибора Томпы, свидетельствует о влиянии Москвы на венгерскую политику.