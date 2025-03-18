План Британии и Франции по введению миротворцев в Украину является "рискованным", – Мелони

Представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что "значительное количество" стран готово отправить своих миротворцев в Украину. Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает такой шаг "рискованным".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Почему Мелони против отправки миротворцев в Украину

Накануне представитель Стармера сообщил, что "значительное количество" стран готово отправить миротворческие войска в Украину после виртуального телефонного разговора между 26 лидерами на выходных.

Однако Мелони считает "рискованным и неэффективным" отправку европейских миротворцев в Украину.

В то же время она отметила, что поддержка Италии украинского народа и осуждение российской агрессии никогда не ставились под сомнение.

Кроме того, Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности, подобные пятой статье НАТО, в которой говорится о том, что нападение на одного союзника считается нападением на всех членов Альянса.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно сообщил о возможности размещения миротворческих сил в Киеве, Одессе и Львове как элемент стратегии поддержки Украины. Франко-британская инициатива не предусматривает размещение масштабного военного контингента, а лишь ограниченное присутствие для координации учебных программ и поддержки ВСУ.