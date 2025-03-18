Этот план был разработан еще раньше при обострении геополитической ситуации с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Смотрите также Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине, – Макрон

Франция открывает ядерный зонтик

Франция инвестирует 1,5 миллиарда евро в модернизацию базы Люксей-ле-Бен, которая играет важную роль в ядерном сдерживании.

По словам Макрона, Франция ускорит закупки Rafale в ответ на геополитические вызовы. В рамках этого решения на базе Люксей-ле-Бен будут размещены две новые эскадрильи – около 40 самолетов.

Президент также анонсировал, что база станет первой, где до 2035 года будет размещена обновленная версия Rafale, оснащенная гиперзвуковой ядерной ракетой. Ожидается, что к этому времени к авиабазе присоединится 2 тысячи военнослужащих и гражданского персонала.

Этот проект был запланирован заранее, Елисейский дворец подчеркнул, что он не является непосредственной реакцией на современный международный контекст.

Авиабаза Люксей-ле-Бен, она способствует "постоянной безопасности", то есть "воздушной полиции" на ежедневной основе во французском воздушном пространстве, а также в национальных, многосторонних миссиях или миссиях НАТО, в частности над странами Балтии.

База имеет богатую историю: основанная в 1912 году, она приняла эскадрилью Ла-Файет в 1916 году, сформированную американскими добровольцами, которые объединились с Францией еще до того, как Вашингтон вступил в Первую мировую войну. С 1966 по 2011 годы база 116 также участвовала в осуществлении французского воздушного ядерного сдерживания.

Сейчас в ядерном сдерживании участвуют еще три авиабазы: Сен-Дизье (Верхняя Марна), Истр (Буш-дю-Рон) и Авор (Шер).