Цей план був розроблений ще раніше за загострення геополітичної ситуації з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Франція відкриває ядерну парасольку

Франція інвестує 1,5 мільярда євро у модернізацію бази Люксей-ле-Бен, яка відіграє важливу роль у ядерному стримуванні.

За словами Макрона, Франція прискорить закупівлі Rafale у відповідь на геополітичні виклики. У рамках цього рішення на базі Люксей-ле-Бен будуть розміщені дві нові ескадрильї – близько 40 літаків.

Президент також анонсував, що база стане першою, де до 2035 року буде розміщена оновлена версія Rafale, оснащена гіперзвуковою ядерною ракетою. Очікується, що до цього часу до авіабази приєднається 2 тисячі військовослужбовців і цивільного персоналу.

Цей проєкт був запланований заздалегідь, Єлисейський палац наголосив, що він не є безпосередньою реакцією на сучасний міжнародний контекст.

Авіабаза Люксей-ле-Бен, вона сприяє "постійній безпеці", тобто "повітряній поліції" на щоденній основі у французькому повітряному просторі, а також у національних, багатосторонніх місіях або місіях НАТО, зокрема над країнами Балтії.

База має багату історію: заснована 1912 року, вона прийняла ескадрилью Ла-Файєт у 1916 році, сформовану американськими добровольцями, які об'єдналися з Францією ще до того, як Вашингтон вступив у Першу світову війну. З 1966 по 2011 роки база 116 також брала участь у здійсненні французького повітряного ядерного стримування.

Зараз у ядерному стримуванні беруть участь ще три авіабази: Сен-Дізьє (Верхня Марна), Істр (Буш-дю-Рон) і Авор (Шер).