"Темное будущее Лаврова": Путин может "списать" дипломата после колоссального провала, – Forbes

За кадровыми решениями Владимира Путина с начала вторжения России в Украину в 2022 году внимательно следят на Западе, в частности в США. Сейчас обсуждают возможные изменения в отношении министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Причиной этого могла стать провальная дипломатия российского министра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Что об этом свидетельствует?

В издании отметили, что Сергей Лавров отсутствовал на ряде высокопоставленных мероприятий в течение последних дней, в частности, его не было на заседании Совета безопасности России, которое состоялось 5 ноября, якобы "по соглашению сторон".

Более того, его исключили из российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке, который состоится уже в конце ноября. Вместо него будет гораздо менее влиятельный чиновник Максим Орешкин.

Но, как отметил старший вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне и эксперт по региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и России Илан Берман, Кремль опровергает это.

Например, недавно представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя такие сообщения, заявлял, что в них "нет ни капли правды", уверяя всех в том, что дипломат останется на своей должности министра и в дальнейшем.

В чем ошибся Лавров?

По мнению эксперта, причиной стало то, что Сергей Лавров провалил переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа после августовского саммита американской и российской сторон на Аляске.

Вследствие этого, как отмечается, отменили запланированную встречу двух лидеров, которая должна была состояться в венгерском Будапеште. Это нанесло удар по стратегии Путина, который хотел подвинуть Трампа от войны в Украине.

Берман отмечает, что в Кремле понимают, что если Трамп поддержит европейские усилия в пользу Украины, это может иметь негативные последствия для Москвы и усилить американскую военную помощь Киеву.

Также он отмечает, что США теперь активнее сотрудничают со своими союзниками в Европе, особенно с теми, кто находится близко к России и пытается защитить себя от возможной будущей агрессии.

И, по его словам, для российского министра иностранных дел предотвращение реализации этих сценариев является важнейшим приоритетом. Впрочем, становится все очевиднее, что ему не удается справиться с соответствующей задачей.

Что этому предшествовало?