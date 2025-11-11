"Темне майбутнє Лаврова": Путін може "списати" дипломата після колосального провалу, – Forbes

За кадровими рішеннями Володимира Путіна від початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році уважно стежать на Заході, зокрема у США. Нині обговорюють можливі зміни щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Причиною цього могла стати провальна дипломатія російського міністра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Що про це свідчить?

У виданні зауважили, що Сергій Лавров був відсутній на низці високопоставлених заходів протягом останніх днів, зокрема, його не було на засіданні Ради безпеки Росії, яке відбулося 5 листопада, нібито "за згодою сторін".

Ба більше, його виключили з російської делегації на майбутньому саміті G20 у Південній Африці, який відбудеться вже наприкінці листопада. Замість нього буде набагато менш впливовий чиновник Максим Орєшкін.

Але, як зауважив старший віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики у Вашингтоні та експерт із регіональної безпеки на Близькому Сході, в Центральній Азії та Росії Ілан Берман, Кремль спростовує це.

Наприклад, нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи такі повідомлення, заявляв, що в них "немає ні краплі правди", запевняючи всіх у тому, що дипломат залишиться на своїй посаді міністра й надалі.

У чому помилився Лавров?

На думку експерта, причиною стало те, що Сергій Лавров провалив переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа після серпневого саміту американської та російської сторін на Алясці.

Внаслідок цього, як зазначається, скасували заплановану зустріч двох лідерів, яка мала відбутися в угорському Будапешті. Це завдало удару по стратегії Путіна, який хотів посунути Трампа від війни в Україні.

Берман наголошує, що у Кремлі розуміють, що якщо Трамп підтримає європейські зусилля на користь України, це може мати негативні наслідки для Москви та посилити американську військову допомогу Києву.

Також він зазначає, що США тепер активніше співпрацюють зі своїми союзниками в Європі, особливо з тими, хто перебуває близько до Росії та намагається захистити себе від ймовірної майбутньої агресії.

І, за його словами, для російського міністра закордонних справ запобігання реалізації цих сценаріїв є найважливішим пріоритетом. Утім, стає дедалі очевидніше, що йому не вдається впоратися із відповідним завданням.

Що цьому передувало?