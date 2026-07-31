Польша вызвала российского посла в связи с падением ракеты на своей территории

Очередная российская провокация в воздушном пространстве соседнего государства вызвала резкий дипломатический демарш. Официальная Варшава требует объяснений от страны-агрессора и готовит конкретные меры по укреплению безопасности в регионе.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Почему Польша вызвала посла России в МИД?

Туск рассказал, что Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в связи с падением крылатой ракеты на польской территории во время массированной атаки России на Украину.

Подробностей о встрече или требованиях польской стороны к российскому дипломату премьер не привел.

Напомним, польские следователи подтвердили, что 30 июля на территории Люблинского воеводства упала российская крылатая ракета Х-101. По данным следствия, она была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области. В Министерстве обороны Польши заявили, что российскую ракету до последнего сопровождал украинский пилот. По их данным, он был вынужден развернуться примерно за 20 секунд до того, как ракета пересекла польскую границу.

Польская прокуратура также отмечает, что на месте образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной 5 метров, а следователи собирают обломки и образцы грунта для окончательной идентификации ракеты.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на падение российской ракеты на территории Польши. Он призвал срочно усилить ПВО Украины и подчеркнул, что это необходимо для безопасности всего евроатлантического сообщества. В то же время Дональд Туск заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что ракета была намеренно направлена на территорию Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий, со своей стороны, ожидает от правительства подробного отчета об инциденте. При этом он не планирует созывать заседание Рады национальной безопасности.

К слову, политический эксперт Андрей Городницкий раскритиковал реакцию польских властей на российскую ракету Х-101. По его словам, вместо четкой реакции Варшава сначала назвала ракету "неопознанным воздушным объектом", что, по его мнению, свидетельствует о недооценке российской угрозы и двойных стандартах. Городницкий подчеркнул, что Польша и другие страны Европы должны более серьезно относиться к риску российской агрессии и усиливать сотрудничество с Украиной, которая имеет значительный опыт противодействия ракетным и дронным атакам. Он также призвал не игнорировать возможные угрозы для стран НАТО и заранее готовиться к ним.