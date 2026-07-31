Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Навіщо Польща викликала посла Росії до МЗС?

Туск розповів Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з падінням крилатої ракети на польській території під час масованої атаки Росії на Україну.

Подробиць щодо зустрічі або вимог польської сторони до російського дипломата прем'єр не навів.

Нагадаємо, польські слідчі підтвердили, що 30 липня на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. За даними слідства, її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. У Міністерстві оборони Польщі заявили, що російську ракету до останнього супроводжував український пілот. За їхніми даними, він був змушений розвернутися приблизно за 20 секунд до того, як ракета перетнула польський кордон.

Польська прокуратура також зазначає, що на місці утворилася вирва близько 10 метрів у діаметрі та 5 метрів завглибшки, а слідчі збирають уламки й зразки ґрунту для остаточної ідентифікації ракети.

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на падіння російської ракети на території Польщі. Він закликав терміново посилити ППО України та наголосив, що це необхідно для безпеки всієї євроатлантичної спільноти. Водночас Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що ракета була навмисно спрямована на територію Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький, зі свого боку, очікує від уряду детального звіту про інцидент. При цьому він не планує скликати засідання Ради національної безпеки.

До слова, політичний експерт Андрій Городницький розкритикував реакцію польської влади на російську ракету Х-101. За його словами, замість чіткої реакції Варшава спочатку назвала ракету "невпізнаним повітряним об'єктом", що, на його думку, свідчить про недооцінку російської загрози та подвійні стандарти. Городницький наголосив, що Польща та інші країни Європи мають серйозніше ставитися до ризику російської агресії й посилювати співпрацю з Україною, яка має значний досвід протидії ракетним і дроновим атакам. Він також закликав не ігнорувати можливі загрози для країн НАТО та готуватися до них завчасно.