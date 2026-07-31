Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак во время брифинга для СМИ.

Что известно о ракете, упавшей в Польше?

Согласно информации, полученной в ходе осмотра места падения ракеты и ее элементов, речь идет о российской ракете Х-101.

Полученные данные, по словам Козака, "позволяют однозначно утверждать, с каким объектом мы имеем дело". Ракета была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из предприятий в Московской области.

Козак добавил, что в Польшу для участия в идентификации воздушного объекта прибыл украинский специалист.

Ранее сообщалось, что ракета имела мощную боевую часть. После ее падения образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной почти 5 метров. Все это произошло во время массированной атаки на Украину 30 июля – тогда жители Люблинского воеводства Польши услышали сильный взрыв и почувствовали взрывную волну. Впоследствии выяснилось, что неподалеку упала ракета.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне этого инцидента призвал партнеров укрепить украинскую противовоздушную оборону и увеличить поставки средств перехвата для защиты Украины и стран НАТО.

Со своей стороны политический эксперт Андрей Городницкий обратил внимание на то, что польские власти сначала назвали российскую ракету "неопознанным воздушным объектом". Городницкий подчеркнул, что такая реакция Варшавы неприемлема и свидетельствует о двойных стандартах в отношении российских угроз безопасности.