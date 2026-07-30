Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, передает корреспондент "Укринформа".

Что рассказали в Польше о падении ракеты?

По словам пресс-секретаря, следователи уже установили, что на территорию Польши упала именно ракета, а не беспилотник. Предварительно ее идентифицировали как Х-101. Боеприпас, по словам прокурора, имел значительную боевую часть. На месте падения образовалась воронка диаметром примерно 10 метров и глубиной около 5 метров.

В настоящее время правоохранители продолжают обследовать территорию и собирать обломки ракеты и другие вещественные доказательства. Также специалисты берут образцы почвы, которые передадут на специализированную экспертизу. Собранные материалы будут исследовать эксперты лаборатории Военной жандармерии. Именно они должны окончательно определить тип воздушного объекта.

К поисковым работам привлекли около 50 военнослужащих территориальной обороны. Они помогают обследовать местность, в частности на основе данных картографирования, проведенного с помощью беспилотников. К расследованию также присоединится украинский эксперт, который направлялся в Тарнаву-Колонию, чтобы помочь польской стороне с идентификацией ракеты.

Украина ранее предложила Польше помощь в расследовании инцидента. В польской прокуратуре рассчитывали завершить основные следственные действия на месте до наступления сумерек. Военный отдел Окружной прокуратуры в Люблине расследовал инцидент по статьям, касающимся нарушения воздушного пространства Польши и создания угрозы авиационной катастрофы.

Напомним, в Люблинском воеводстве после воздушной тревоги жители Тарнавы-Колонии и соседних городов услышали мощный взрыв. Люди рассказывали о дрожании окон, взрывной волне и военных самолетах в небе – один из свидетелей сравнил это с землетрясением. Позже стало известно, что неподалеку упала ракета.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ночь на 30 июля во время массированной атаки на Украину на территорию Польши залетела именно российская ракета Х-101. Он призвал срочно усилить ПВО Украины и увеличить поставки средств перехвата, чтобы снизить риск для стран НАТО.

К слову, политический эксперт Андрей Городницкий раскритиковал реакцию Польши на нарушение ее воздушного пространства российской ракетой. Он считает, что Варшава недостаточно серьезно оценивает российскую угрозу, и призвал Польшу теснее сотрудничать с Украиной в сфере безопасности.