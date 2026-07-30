Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заявил 24 Каналу, что такое поведение польской стороны неприемлемо. По его мнению, Варшава демонстрирует двойные стандарты в отношении угроз безопасности со стороны России.

Польша недооценивает российскую угрозу

Андрей Городницкий отметил, что российская ракета фактически нарушила воздушное пространство Польши, однако реакция властей свелась к созданию координационных штабов и выяснению обстоятельств. Таквый ответ лишь демонстрирует неспособность адекватно реагировать на действия России.

Обратите внимание! Во время массированной атаки на Украину российская ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши, что представляет угрозу безопасности Европы. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это свидетельством необходимости усиления ПВО и призвал партнеров к решительному ответу.

Кроме того, он резко раскритиковал позицию отдельных польских политиков в отношении Украины. По словам политического эксперта, создается впечатление, что к украинской тематике в Польше относятся гораздо эмоциональнее, чем к реальной российской угрозе.

Если бы на ракете был нарисован портрет Степана Бандеры, я думаю, они бы точно ее сбили. Это странное и неадекватное поведение,

– сказал он.

Ранее Польша объясняла нежелание передавать Украине больше ракет для систем Patriot необходимостью сохранить собственные запасы. Однако возникает вопрос, почему эти средства не применяются даже тогда, когда российские ракеты нарушают польское воздушное пространство.

Политический эксперт об ошибках Польши во внешней политике: видео

По мнению Городницкого, особенно опасной такая политика выглядит на фоне оценок европейских спецслужб, которые предупреждают о высоком риске потенциальной агрессии России против стран Балтии и Польши.

Современная война существенно изменилась, а Украине удалось накопить уникальный опыт противодействия дронам и ракетным атакам. Польские власти, напротив, должны были бы строить тесные партнерские отношения с Киевом, чтобы также иметь возможность выстоять в случае вероятной угрозы со стороны Кремля.

Политический эксперт отметил, что страны Европы должны более серьезно относиться к российской агрессии и не допускать распространения ксенофобских настроений в отношении украинцев, ведь игнорирование этих проблем может быть опасным.

"Если люди не извлекают уроки из истории и демократический мир не остановит это сейчас, все может привести к гораздо более катастрофическим последствиям. Мы уже проходили подобные уроки", – подытожил Андрей Городницкий.