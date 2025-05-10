Пакистан перебрасывает войска к границе: армия Индии заявила об эскалации

10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. Это произошло после такого как Нью-Дели атаковал ракетами авиабазы страны-соперницы.

Так, Исламабад нанес удары по индийскому аэродрому Патанкот и военно-воздушной базе Удхампур. Также премьер Пакистана созвал срочное заседание органа, который отвечает за ядерный арсенал страны, передает 24 Канал.

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Что известно

Утром армия Индии заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе, что "свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации".

Также, по утверждению индийской стороны, противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты в Индии.

Тем временем министр иностранных дел Пакистана заявил о том, что сообщил госсекретарю США Рубио о том, что "теперь мяч на стороне Индии", мол за дэскалацию теперь отвечает Нью-Дели.

К слову, Марко Рубио провёл переговоры с главнокомандующим армии Пакистана и призвал обе стороны противостояния к деэскалации конфликта. Также американский чиновник предложил помощь США в начале конструктивного диалога между странами.

Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию против Пакистана в Кашмире, что привело к эскалации вооруженного конфликта между двумя ядерными державами.

Жестокая схватка между Индией и Пакистаном началась после того, как 22 апреля в индийском Кашмире, вблизи города Пахалгам, произошел жестокий теракт, в котором погибло 26 человек, преимущественно туристы. 25 убитых были гражданами Индии, еще один – гражданин Непала.

Ответственность за нападение взял на себя "Фронт Сопротивления" – террористическая партизанская группировка, созданная в 2019 году, которая активно действует на территориях Джамму и Кашмира. Основной целью "Фронта Сопротивления" является борьба за отделение территорий Кашмира от Индии. Нью-Дели обвинило Исламабад в поддержке боевиков и попытке развязать очередное вооруженное восстание в разгар туристического сезона