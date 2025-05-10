Как сообщают The Indian Express и телеканал Geo, Пакистан совершил кибератаку на индийскую электросеть, передает 24 Канал.

Смотрите также На фоне индийской атаки Пакистан созвал заседание органа, который отвечает за ядерное оружие

В Индии – блэкаут

Действия Пакистана вывели из строя 70% индийской электросети. В нескольких штатах страны зафиксирован блэкаут.

При этом жителей Индии ранее предупреждали о возможных хакерских атаках.

В двух районах индийского штата Джамму и Кашмир на фоне напряженности с Пакистаном полностью отключили электроэнергию. Аналогичный блэкаут введен в городе Джаландхар на фоне обнаружения в воздухе БПЛА.

Напомним, что столкновения между странами продолжаются с 6 мая. Стороны регулярно обмениваются обстрелами на фоне давнего спора из-за региона Кашмир.

Ночью 10 мая Индия нанесла ракетные удары по авиабазам Пакистана. Тот в ответ объявил о начале широкомасштабной операции и созвал орган, отвечающий за ядерный арсенал.