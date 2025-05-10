Як повідомляють The Indian Express та телеканал Geo, Пакистан здійснив кібератаку на індійську електромережу, передає 24 Канал.

Дивіться також На тлі індійської атаки Пакистан скликав засідання органу, який відповідає за ядерну зброю

В Індії – блекаут

Дії Пакистану вивели з ладу 70% індійської електромережі. У кількох штатах країни зафіксовано блекаут.

При цьому жителів Індії раніше попереджали про можливі хакерські атаки.

У двох районах індійського штату Джамму і Кашмір на тлі напруженості з Пакистаном повністю вимкнули електроенергію. Аналогічний блекаут введено в місті Джаландхар на тлі виявлення у повітрі БпЛА.

Нагадаємо, що зіткнення між країнами тривають з 6 травня. Сторони регулярно обмінюються обстрілами на тлі давньої суперечки через регіон Кашмір.

Уночі 10 травня Індія завдала ракетних ударів по авіабазах Пакистану. Той відповідь оголосив про початок широкомасштабної операції та скликав орган, який відповідає за ядерний арсенал.