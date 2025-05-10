Одразу після цього, як повідомляє Reuters, 10 травня прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф скликав засідання Національного командного органу, передає 24 Канал.

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Пакистан готує відповідь

Національний командний орган є найвищою інстанцією, до якої входять цивільні та військові посадовці, що ухвалюють рішення з питань безпеки, зокрема щодо ядерного арсеналу країни.

Напруженість між двома ядерними державами зросла цього тижня Обидві країни звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору шляхом запуску дронів та іншої зброї, внаслідок чого загинуло щонайменше 48 людей.

Уночі 10 травня Індія запустила ракети класу "повітря-земля" по авіабазах Нур-Хан, Мурід та Шоркот у Пакистані. Ісламабад закрив повітряний простір та повідомив про початок масштабної військової операції проти Індії – "Буньян уль Марсус". Ця назва походить із вірша в Корані й перекладається як "непорушна стіна". Крім того, Пакистан заявив, що завдав ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур.