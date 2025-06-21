"Настоящий миротворец": Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- Пакистан номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за его роль в деэскалации конфликта с Индией.
- Трамп скептически высказался о возможности получения премии, отметив, что его усилия не будут признаны, независимо от результатов.
Пакистан рекомендовал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Правительство страны высоко оценило роль американского лидера в деэскалации конфликта с Индией.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства Пакистана в X.
Смотрите также "Следует следить за словами": Трамп предупредил тех, кто призывает продолжать войну с Россией
Что известно о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Правительство Пакистана официально номинировало Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.
В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации,
– говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что действия Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца". Правительство Пакистана также отметил "ключевое лидерство" в урегулировании конфликта в регионе Кашмира.
Пакистан выразил надежду, что искренние усилия Трампа и в дальнейшем будут способствовать стабильности как в регионе, так и во всем мире, особенно в контексте продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, включая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Газе, и обострение эскалации с участием Ирана.
Как Трамп отреагировал на решение правительства Пакистана
Вскоре после заявления правительства Пакистана Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил, что "не получит Нобелевскую премию мира, что бы ни делал".
Среди примеров он привел прекращение войны между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово и сохранение мира между Египтом и Эфиопией. Кроме того, он вспомнил и о войне России против Украины.
"Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня имеет значение!", – написал Трамп.
Напомним, ранее в комментарии журналистам Трамп заявил, что заслуживает как минимум 4 Нобелевские премии мира. Однако, по его мнению, он не получит награду, поскольку ее получают исключительно либералы.