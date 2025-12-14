Ватикан уже разработал план визита Папы Римского в Украину, но есть трудности

После встречи с Владимиром Зеленским Папа Римский Лев XIV подтвердил, что план его потенциального визита в Украину готов. Впрочем, трудности связаны прежде всего с вопросами безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

Смотрите также Массовый сбой в системе Airbus едва не сорвал зарубежный визит Папы Римского

Состоится ли визит Папы Римского в Киев?

Понтифик подтвердил то, что было намерением и его предшественника Франциска: трудности визита в Украину связаны прежде всего с вопросами безопасности.

Было бы хорошо поехать в Киев, план уже готов, но его сложно реализовать,

– говорит он.

Папа Лев XIV добавил, что Ватикан уже разработал организационный план, который позволил бы осуществить визит в страну, что почти четыре года страдает от войны.

Что известно о Встрече Зеленского и Папы Римского?