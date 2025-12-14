Ватикан уже розробив план візиту Папи Римського до України, але є труднощі
- Папа Римський Лев XIV підтвердив, що план його візиту до Києва готовий, але є труднощі з безпекою.
- Ватикан розробив організаційний план, щоб здійснити візит до України, яка страждає від війни майже чотири роки.
Після зустрічі з Володимиром Зеленським Папа Римський Лев XIV підтвердив, що план його потенційного візиту до України готовий. Втім, труднощі пов’язані насамперед із питаннями безпеки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ANSA.
Дивіться також Масовий збій у системі Airbus ледве не зірвав закордонний візит Папи Римського
Чи відбудеться візит Папи Римського до Києва?
Понтифік підтвердив те, що було наміром і його попередника Франциска: труднощі візиту до України пов'язані насамперед із питаннями безпеки.
Було б добре поїхати до Києва, план уже готовий, але його складно реалізувати,
– каже він.
Папа Лев XIV додав, що Ватикан уже розробив організаційний план, який дозволив би здійснити візит до країни, що майже чотири роки потерпає від війни.
Що відомо про Зустріч Зеленського та Папи Римського?
Нагадаємо, що 9 грудня Володимир Зеленський прибув до Рима. У резиденції Святого Престолу в Кастель-Ґандольфо український лідер зустрівся з Папою Римським.
Під час бесіди, яка пройшла в теплій та дружній атмосфері, головну увагу було приділено війні, яку Росія продовжує вести проти України.
Папа Лев XIV порушив питання військовополонених та наголосив на необхідності забезпечити повернення викрадених Росією українських дітей до їхніх родин.