Додик, Сисулит, Лукашенко: в Кремле похвастались списком гостей Путина на 9 мая

Кремль обнародовал список иностранных лидеров, которые будут присутствовать в Москве 9 мая, когда будет проводиться военный парад. В российскую столицу прибудут близкие к Путину иностранные лидеры, а также ставленники на оккупированных территориях Грузии.

Соответствующий список гостей Путина на 9 мая появился на официальном сайте президента России.

Кто приедет в Москву 9 мая?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет единственным официальным лидером европейской страны, который посетит Москву на мероприятия к 9 мая.

Для перелета в российскую столицу словацкому премьеру придется изменить маршрут и лететь в обход через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Причиной стало решение стран Балтии и Польши закрыть свое воздушное пространство для самолета Фицо.

В то же время сам премьер Словакии заявил, что не будет участвовать в военном параде на Красной площади. По его словам, он планирует только возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Кроме Фицо, в мероприятиях в Москве должны принять участие:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Также среди гостей заявлены "президенты" непризнанных Абхазии и Южной Осетии, которые Россия оккупировала у Грузии.

Кроме того, приедут президент Республики Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины, – Ненад Стевандич с женой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской – Милорад Додик с женой. В то же время официальной делегации из Боснии и Герцеговины на мероприятии – не будет.



Список гостей Путина на 9 мая в Москве / Фото российских СМИ

В Кремле утверждают, что в этом году официальных приглашений на 9 мая не присылали, а иностранные лидеры "прибывают в Москву по собственной инициативе".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский рекомендовал иностранным лидерам воздержаться от поездок в Москву 9 мая.

Кстати, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что удары по российской столице 9 мая – ничего большего, чем просто символизм, который сейчас Украине не нужен. Чиновник отметил, что приоритетом является уничтожение ресурсов России для ведения войны.

Как Россия готовится к параду в Москве 9 мая?

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что Кремль усилил меры безопасности вокруг Путина из-за якобы "террористической угрозы со стороны Украины". В то же время Песков отверг предположение, что усиление охраны Владимира Путина связано со страхами относительно возможного переворота или покушения.

Журналисты Bild писали, что перед парадом 9 мая в Москве усиливают оборону из-за угрозы атак украинских дронов. В частности, Кремль наращивает противовоздушную оборону вокруг Москвы, тем самым перебрасывая системы из других регионов, а также вводит отключение мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом акцию "Бессмертный полк" в России частично проведут в онлайн-формате в связи с усиленными мерами безопасности. Это касается жителей ряда регионов страны-агрессора, однако каких именно – не уточняется.

Стоит отметить, чтобы провести парад "в безопасности" Россия даже объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая, обещая прекратить боевые действия на фронте. В то же время российское минобороны угрожает массированным ракетным ударом по Киеву, если Украина нарушит "перемирие".