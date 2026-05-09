Украина загнала Путина в бункеры и заставила Кремль нервничать перед 9 мая, – Forbes

Усиление дальнобойных ударов Украины по территории России после более 4 лет полномасштабной войны заставляют диктатора Владимира Путина скрываться в бункерах и постоянно менять свои места пребывания.

В то же время это повлияло на проведение парада, который состоялся в Москве. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на оценки аналитиков.

В какой ситуации оказался Путин?

По мнению руководителя проекта UkraineAlert Питера Дикинсона, главным фактором изменения безопасности поведения Владимира Путина и сокращения парада является усиление ударов украинских ракет и беспилотников по территории России.

Удары беспилотников и ракет Украины являются ключевой причиной, почему Путин все чаще отступает в свои бункеры,

– сказал он.

Он считает, что в Кремле все серьезнее оценивают риск ударов даже по Москве. В то же время сам диктатор опасается не только украинских атаки, но и внутренней реакции своих граждан, осознавая возможности Киева.

По его словам, Владимир Путин оказался под растущим давлением из-за внешних угроз и внутренней нестабильности, а страх перед ударами по России заставляет диктатора все чаще усиливать собственные меры безопасности.

По мнению экспертов, это связано с развитием украинских беспилотников и ракетных систем, которые открывают новые возможности для дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам, что влияет на поведение Москвы.

Питер Дикинсон говорит, что подобными ударами Украина демонстрирует Москве свою способность наносить эффективный ответ. Он добавляет, что такие атаки не только наносят ущерб инфраструктуре, но и выполняют сдерживающую функцию.

Из-за войны Владимир Путин все больше избегает публичности и полагается на систему защищенных объектов. Такое поведение может свидетельствовать об ослаблении позиций Кремля и наносит серьезный удар по уверенности руководства.

Это является огромным ударом по его доверию,

– говорится в статье.

Как это повлияло на парад?

С начала своего правления Владимир Путин использовал праздник 9 мая как один из главных символов возрождения "супердержавы". С годами парады на Красной площади превратились в масштабные пропагандистские шоу.

В рамках них демонстрировали ракеты, танки и военную технику. Однако после значительных потерь вооружения в войне против Украины на фоне регулярных атак демонстрация военной силы в Москве потеряла свой прежний эффект.

Решение Путина сократить масштабы парада, несомненно, свидетельствует о растущей слабости России и потере ею своего статуса. Мало кто сейчас считает российскую армию одной из самых мощных в мире, как это было до 2022 года,

– считает Дикинсон.

Сокращение масштабов проведения парада называют свидетельством роста военных возможностей Киева. Украинскую армию называют одной из крупнейших армии Европы, обойдя Францию, Германию и других.

В то же время отказ от традиционной демонстрации стратегического вооружения на параде в Москве фактически свидетельствует о неспособности Кремля полностью гарантировать безопасность даже в столице, что подрывает авторитет Путина.

"По мере того, как вторжение в Украину терпит неудачу, позиции Путина становятся всё более шаткими. Он знает, что война пошла не так, как надо, и осознает, что все больше россиян теперь признают этот факт", – замечает эксперт.

Он добавляет, что хоть Россия пока не находится на грани поражения, Владимир Путин не имеет четкой стратегии для достижения победы в войне. В то же время Кремлю все сложнее объяснять обществу перспективы продолжения.

В связи с ростом внутреннего недовольства, вероятно, по мнению аналитиков, российский диктатор в дальнейшем еще больше будет избегать публичности и усиливать репрессии и ограничения внутри страны в будущем.

Кстати. Политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала назвал подписание Владимиром Зеленским указа о проведении парада в Москве сильным информационным ходом и нарушением привычного представления о возможностях россиян. В подписанном документе были указаны координаты квадрата Красной площади, чем президент фактически высмеял Москву.

Какие ограничения вводит Россия?

Утром 9 мая в Москве массово сообщали об отключениях мобильного интернета, которые негативно повлияли на возможность россиян пользоваться теми или иными мессенджерами, и, и даже больше, даже банковскими приложениями.

В то же время россияне были недовольны проведением военного парада в Москве из-за короткого срока и отсутствия техники. В то же время гражданам не понравилась достаточно короткая речь российского диктатора во время мероприятия.

К слову, накануне российские Z-блогеры и граждане были возмущены указом Владимира Зеленского. Они критиковали Владимира Путина за слабость и то, что проведение парада напрямую зависело от решения Украины.