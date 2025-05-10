Россия вовсе не изолирована: в WP рассказали о главном послании Путина на параде в Москве

Присутствие мировых лидеров на ежегодном параде 9 мая в России продемонстрировало, что усилия Запада по изоляции Владимира Путина провалились. Российский диктатор, наряду с Си Цзиньпином, представляет себя лидером нового мирового порядка, в котором больше не доминируют США.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Какое главное послание Путина на параде в Москве

По словам Становой, парад в Москве показал, что Россия совсем не изолирована и имеет немало партнеров.

Это позиционирование России как важной части мира, не изолированной, которая имеет много партнеров и друзей, и Запад не доминирует в мировой повестке дня своими нарративами,

– объясняет Становая.

Она добавляет, что центральным посланием Путина Западу, по ее мнению, было то, что "если вы хотите, чтобы эта война прекратилась, вы должны остановить украинцев", продемонстрировав, что это вторжение "закончится на российских условиях".

В издании отмечают, что после нескольких лет изоляции на параде в этом году к Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров. Это позволяет ему позиционировать себя "как уверенного мирового лидера, который идет к победе над Украиной, в то время, как альянс между США и Европой ослабевает, а переговоры о прекращении войны ведутся в основном на условиях России".

Там подчеркивают, что российский диктатор стремится использовать изменение внешней политики президента США Дональда Трампа и ослабление мирового порядка, который основан на правилах.

Директор Евразийского центра Карнеги в России Александр Габуев отметил, что, несмотря на "теплые реверансы" Трампа Путину, позиция России в отношении стран Запада принципиально не изменилась. Он добавляет, что Россия при Путине никогда не станет страной, которая не представляет угрозы для Европы и Соединенных Штатов.

Кроме этого, неизменной остается и цель Путина покорить Украину. Несмотря на "согласие" на мирные переговоры, он также поклялся продолжать борьбу, если Украина отвергнет условия Кремля.

Напомним, что вчера, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, в котором приняли участие руководители более 20 иностранных государств.

На параде показали различное российское вооружение, однако не продемонстрировали комплекс "Орешник". Завершили "праздник" авиапоказом с шестью самолетами Су-25.