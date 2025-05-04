Фицо иронично ответил на призывы ЕС не ехать в Москву на 9 мая

9 мая Кремль запланировал большие торжества в Москве по случаю 80-летия со "дня победы". На парад Владимир Путин пригласил ряд международных лидеров. Среди них – и своего словацкого сторонника – Роберта Фицо.

На днях появилась информация, что словацкий премьер имеет проблемы со здоровьем – осложнения после пережитого в прошлом году покушения, а потому его визит в Москву на празднование оставался под вопросом. Впрочем, Роберт Фицо развеял опасения Кремля. Больной, но он таки поедет в российскую столицу, чтобы пожать руку военному преступнику, передает 24 Канал.

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Фицо будет на параде в Москве

Так, Роберт Фицо станет единственным лидером страны-члена ЕС, который посетит 9 мая Москву. К нему должен был присоединиться президент Сербии Александар Вучич. Но тот недавно "загремел" в больницу и был вынужден отменить все запланированные мероприятия на ближайшие дни.

Ранее, в апреле, глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас призвала европейских лидеров не участвовать в празднованиях в Москве 9 мая.

Во время пресс-конференции 4 мая, на которой Фицо подтвердил, что поедет к Путину, словацкий премьер иронично вспомнил о предостережении Каллас.

Люди, которые знают о моем участии, знают, что это событие окружено огромным ореолом. Я посоветовал бы миссис Каллас и другим, чтобы они не сталкивались с более серьезными проблемами, чем вопрос о том, пойду ли я на празднование 80-летия или нет,

– сказал премьер-министр Словакии.

Напомним, что Фицо высказал критику в адрес Владимира Зеленского, который заявил о рисках поездки в Москву 9 мая. Также он упрекнул президента Украины за отказ принять перемирие по случаю 80-й годовщины победы.