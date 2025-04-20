Конгрессмен США высмеял перемирие Путина и назвал его жалким военным преступником
- Конгрессмен Джо Уилсон назвал "пасхальное перемирие", предложенное Путиным, фейковым и назвал президента России военным преступником.
- Уилсон подчеркнул, что Путин запомнится миру как слабая и жалкая личность, выразив поддержку Украине.
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон убежден, что "пасхальное перемирие", предложенное российским диктатором Владимиром Путиным, является фейковым. Он также отметил, что именно российский диктатор начал войну и назвал его военным преступником.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение конгрессмена-республиканца Джо Уилсона в сети Х.
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"Путина запомнят слабым и жалким"
Американский законодатель Уилсон отметил, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Так, он упрекнул главу Кремля за циничные обстрелы, которые происходили до Пасхи.
Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое ОН начал и может закончить уже сегодня,
– подчеркнул Уилсон.
Республиканец добавил, что мир запомнит российского диктатора Владимира Путина как "слабую и жалкую личность". Резюмируя свой пост, Уилсон заявил, что с благодарностью поддерживает Украину.
Для справки. Джо Уилсон – член Республиканской партии, который имеет проукраинскую позицию. Он неоднократно выражал поддержку Украине, а также с другими членами Конгресса США встречался с Владимиром Зеленским.
Ранее сомнения относительно "пасхального перемирия", предложенного Владимиром Путиным, выразил глава МИД Италии Антонио Таяни. Он заявил, что не уверен в том, что Россия будет придерживаться предложенных условий.