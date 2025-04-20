Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение конгрессмена-республиканца Джо Уилсона в сети Х.

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"Путина запомнят слабым и жалким"

Американский законодатель Уилсон отметил, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Так, он упрекнул главу Кремля за циничные обстрелы, которые происходили до Пасхи.

Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое ОН начал и может закончить уже сегодня,

– подчеркнул Уилсон.

Республиканец добавил, что мир запомнит российского диктатора Владимира Путина как "слабую и жалкую личность". Резюмируя свой пост, Уилсон заявил, что с благодарностью поддерживает Украину.

Для справки. Джо Уилсон – член Республиканской партии, который имеет проукраинскую позицию. Он неоднократно выражал поддержку Украине, а также с другими членами Конгресса США встречался с Владимиром Зеленским.

Ранее сомнения относительно "пасхального перемирия", предложенного Владимиром Путиным, выразил глава МИД Италии Антонио Таяни. Он заявил, что не уверен в том, что Россия будет придерживаться предложенных условий.