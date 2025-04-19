Не ведитесь, – в МИД Чехии отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что Россия саботирует мирные инициативы – даже те, которые сама предлагает.
- После объявления "пасхального перемирия" в Украине прозвучала воздушная тревога и это демонстрирует истинные намерения Путина.
Глава Кремля Владимир Путин продолжает саботировать каждый шаг к миру. Именно поэтому сразу после заявлений о так называемом "пасхальном перемирии" в Украине прозвучала воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавски в соцсети Х.
Читайте также "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта
В Чехии высказались о "пасхальном перемирии"
Ян Липавски заявил, что Россия продолжает срывать все мирные инициативы – даже те, которые предлагает она сама.
Сирены воздушной тревоги по всей Украине через несколько минут после объявления так называемого пасхального перемирия показывают, насколько серьезным Путин является на самом деле,
– написал глава МИД Чехии.
По его словам, Украина приняла режим прекращения огня еще месяц назад, однако Россия саботирует каждый шаг.
Не поддавайтесь на его (Путина, – 24 Канал) пропаганду,
– призвал Липавски.
Напомним, вечером 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно продлиться до 00:00 21 апреля.
Впоследствии на "пасхальное перемирие" согласился Владимир Зеленский. По словам президента, если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны.