Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавски в соцсети Х.

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В Чехии высказались о "пасхальном перемирии"

Ян Липавски заявил, что Россия продолжает срывать все мирные инициативы – даже те, которые предлагает она сама.

Сирены воздушной тревоги по всей Украине через несколько минут после объявления так называемого пасхального перемирия показывают, насколько серьезным Путин является на самом деле,

– написал глава МИД Чехии.

По его словам, Украина приняла режим прекращения огня еще месяц назад, однако Россия саботирует каждый шаг.

Не поддавайтесь на его (Путина, – 24 Канал) пропаганду,

– призвал Липавски.

Напомним, вечером 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно продлиться до 00:00 21 апреля.

Впоследствии на "пасхальное перемирие" согласился Владимир Зеленский. По словам президента, если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны.