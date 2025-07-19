Система Patriot, которую Германия оплатит для Украины, будет готова лишь через 6–8 месяцев, – Bild
- Первая ЗРК Patriot для Украины, финансируемая Германией, будет готова через 6 – 8 месяцев.
- Германия рассматривает передачу одной из установок из Бундесвера, чтобы ускорить процесс, но производство замены займет годы.
Первая ЗРК Patriot, которую финансирует Германия для Украины, все еще находится на стадии производства. Она будет готова к отправке не ранее чем через 6 – 8 месяцев.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
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Почему передача Patriot Украине может затянуться?
Чтобы ускорить передачу системы Patriot Украине, Германия рассматривает вариант передать одну из установок из Бундесвера, а взамен получить новую систему от американской компании Raytheon. Однако ее производство и доставка "займут годы".
Немецкие правительственные источники сообщили изданию, что изначально предполагалось, что Соединенные Штаты передадут Украине оружие из собственных запасов, а Германия покроет расходы на перезаказ.
Однако президент США Дональд Трамп настоял на том, что американская армия "не может отдать ни одного своего средства противовоздушной обороны" и Европа должна была бы найти системы ПВО из собственных запасов.
В издании отмечают, что Европе не хватает средств ПВО. Также уже несколько дней продолжаются конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.
За последние несколько дней мы договорились, что поставим в Украину в целом девять систем Patriot с европейского континента и из Европы, и что эти системы затем будут заменены из США. В конце концов, мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность,
– заявил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.
По информации издания, сейчас 3 системы Patriot в Германии находятся на стадии обновления и не готовы к использованию, еще одна нужна для обучения солдат.
"Это означает, что сейчас для собственной противовоздушной обороны Бундесвера доступны максимум три единицы, если передадут еще одну систему – останется две", – объясняет издание.