В 2022 году Швейцария законтрактовала 36 самолетов F-35A и 5 батарей Patriot общей стоимостью 6,5 миллиардов долларов. Ожидалось, что первые ЗРК швейцарская сторона должна была получить в 2026 году. В общем поставки должны были завершиться до 2028 года, передает 24 Канал со ссылкой на Федеральный департамент обороны Швейцарии (DDPS) и Defense Express.

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Как можно реализовать обещание Трампа о 17 Patriot для Украины?

Впрочем, 16 июля Пентагон официально проинформировал DDPS, что меняет приоритеты в поставках систем Patriot, чтобы поддержать Украину. Это означает, что заказ Швейцарии будет отсрочен. Она получит свои системы позже, чем планировалось.

Пока непонятно, сколько именно систем будет задержано и повлияет ли это также на поставки управляемых ракет.

Год назад США уже сообщали Швейцарии, что версия управляемых ракет PAC-3 MSE для систем Patriot также будет поставлена позже с целью поддержки Украины. Речь идет о 72 зенитных ракет PAC-3 MSE и сопутствующих материалов общей стоимостью 700 миллионов долларов.

Заметим, что упомянутый контракт включает 17 пусковых установок и запаса в 70 зенитных ракет GEM-T к ним, 5 РЛС AN/MPQ-65, 6 систем распределения информации MIDS-LVT и 5 пунктов боевого управления AN/MSQ-132.

Обратите внимание! Каждая батарея Patriot должна иметь по три пусковые установки. Другие две пусковые установки швейцарские военные могли приобрести для содержания в резерве.

Так что, именно за счет Швейцарии Украина быстрее всего может получить 17 установок Patriot и примерно 140 ракет к ним.