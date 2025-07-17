У 2022 році Швейцарія законтрактувала 36 літаків F-35A та 5 батарей Patriot загальною вартістю 6,5 мільярдів доларів. Очікувалося, що перші ЗРК швейцарська сторона мала отримати у 2026 році. Загалом поставки повинні були завершитися до 2028 року, передає 24 Канал із посиланням на Федеральний департамент оборони Швейцарії (DDPS) та Defense Express.

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Як можна реалізувати обіцянку Трампа про 17 Patriot для України?

Втім, 16 липня Пентагон офіційно проінформував DDPS, що змінює пріоритети в постачанні систем Patriot, щоб підтримати Україну. Це означає, що замовлення Швейцарії буде відтерміноване. Вона отримає свої системи пізніше, ніж планувалося.

Наразі незрозуміло, скільки саме систем буде затримано та чи вплине це також на постачання керованих ракет.

Рік тому США вже повідомляли Швейцарію, що версія керованих ракет PAC-3 MSE для систем Patriot також буде поставлена пізніше з метою підтримки України. Йдеться про 72 зенітних ракет PAC-3 MSE та супутніх матеріалів загальною вартістю 700 мільйонів доларів.

Зауважимо, що згаданий контракт включає 17 пускових установок та запасу в 70 зенітних ракет GEM-T до них, 5 РЛС AN/MPQ-65, 6 систем розподілу інформації MIDS-LVT та 5 пунктів бойового управління AN/MSQ-132.

Зверніть увагу! Кожна батарея Patriot повинна мати по три пускові установки. Інші дві пускові установки швейцарські військові могли придбати для тримання в резерві.

Отже, саме за рахунок Швейцарії Україна найшвидше може отримати 17 установок Patriot і приблизно 140 ракет до них.