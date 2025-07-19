Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Чому передача Patriot Україні може затягнутися?

Щоб прискорити передачу системи Patriot Україні, Німеччина розглядає варіант передати одну з установок з Бундесверу, а натомість отримати нову систему від американської компанії Raytheon. Однак її виробництво й доставка "займуть роки".

Німецькі урядові джерела повідомили виданню, що початково передбачалося, що Сполучені Штати передадуть Україні зброю з власних запасів, а Німеччина покриє витрати на перезамовлення.

Проте президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що американська армія "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони" і Європа повинна була б знайти системи ППО з власних запасів.

У видані зазначають, що Європі не вистачає засобів ППО. Також вже кілька днів тривають конфіденційні переговори про те, хто може допомогти Україні.

За останні кілька днів ми домовилися, що поставимо в Україну загалом дев’ять систем Patriot з європейського континенту і з Європи, і що ці системи потім будуть замінені зі США. Зрештою, ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність,

– заявив раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За інформацією видання, наразі 3 системи Patriot у Німеччині перебувають на стадії оновлення і не готові до використання, ще одна потрібна для навчання солдатів.

"Це означає, що наразі для власної протиповітряної оборони Бундесверу доступні максимум три одиниці, якщо передадуть ще одну систему – залишиться дві", – пояснює видання.