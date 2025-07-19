Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Почему передача Patriot Украине может затянуться?

Чтобы ускорить передачу системы Patriot Украине, Германия рассматривает вариант передать одну из установок из Бундесвера, а взамен получить новую систему от американской компании Raytheon. Однако ее производство и доставка "займут годы".

Немецкие правительственные источники сообщили изданию, что изначально предполагалось, что Соединенные Штаты передадут Украине оружие из собственных запасов, а Германия покроет расходы на перезаказ.

Однако президент США Дональд Трамп настоял на том, что американская армия "не может отдать ни одного своего средства противовоздушной обороны" и Европа должна была бы найти системы ПВО из собственных запасов.

В издании отмечают, что Европе не хватает средств ПВО. Также уже несколько дней продолжаются конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

За последние несколько дней мы договорились, что поставим в Украину в целом девять систем Patriot с европейского континента и из Европы, и что эти системы затем будут заменены из США. В конце концов, мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность,

– заявил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.

По информации издания, сейчас 3 системы Patriot в Германии находятся на стадии обновления и не готовы к использованию, еще одна нужна для обучения солдат.

"Это означает, что сейчас для собственной противовоздушной обороны Бундесвера доступны максимум три единицы, если передадут еще одну систему – останется две", – объясняет издание.