В Кремле "анализируют" заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над Украиной

В Кремле отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной. Россияне заявляют, что раньше не слышали ничего подобного и знают, что США продолжают поставлять Киеву оружие.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские российские СМИ.

Смотрите также: Впечатленный успехами "дальнобойных санкций" против России: Трамп стал более благосклонным к Украине, – FT

Что говорят в России о заявлениях Трампа?

Дмитрий Песков говорит, что стоит "осмыслить" заявление президента США о закрытии воздушного пространства над Украиной, а именно – насколько и между кем этот вопрос проработан.

В любом случае речь идет о том, что вооруженные силы страны НАТО будут действовать на территории Украины. Это именно то, против чего ведется "СВО",

– заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Песков также назвал "очевидными" заявления о готовности американцев предоставить Киеву лицензии на производство ракет для Patriot. Ведь, мол, российские власти знают о том, что США продолжают поставлять Киеву вооружение и технологии.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва не считает слова Трампа о дальнобойных санкциях Украины против России эскалацией. Вместо этого расценивает их как "ошибочные представления руководства США".

Напомним, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина получит право самостоятельно производить ракеты для ЗРК Patriot. В то же время он добавил, что США также нуждаются в таких комплексах противовоздушной обороны и вооружении для них.