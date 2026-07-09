Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські росЗМІ.

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Що кажуть в Росії про заяви Трампа?

Дмитро Пєсков каже, що варто "осмислити" заяву президента США про закриття неба над Україною, а саме наскільки та між ким це питання пропрацьоване.

У будь-якому разі йдеться про те, що збройні сили країни НАТО будуть працювати на території України. Це саме те, проти чого здійснюється "СВО",

– заявив речник російського диктатора.

Пєсков також назвав "очевидним" заяви про готовність американців надати Києву ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Адже, мовляв, російська влада знає про те, що США продовжують надавати Києву озброєння та технології.

Крім того, за словами речника Кремля, Москва не вважає слова Трампа про далекобійні санкції України проти Росії ескалацією. Натомість розцінює їх як "помилкові уявлення керівництва США".

Нагадаємо, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна отримає право самостійно виробляти ракети до ЗРК Patriot. Водночас він додав, що США також потребують такі комплекси протиповітряної оборони та озброєння дня них.