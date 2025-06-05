Не единственной "Паутиной": Украина готовит новые спецоперации против России, – WP

Операция "Паутина" стала дерзкой попыткой СБУ изменить ситуацию в войне в свою пользу. Учитывая слабую позицию Дональда Трампа, украинцы все больше полагаются на работу собственных спецслужб, которые уже доказали способность наносить удары по российским силам глубоко в тылу и по всему миру.

Как пишет The Washington Post, масштабная атака дронов на российские аэродромы – далеко не последний сюрприз для оккупантов. Источники издания в украинской разведке сообщили, что готовятся и другие сложные операции, передает 24 Канал.

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"Паутина" – это только начало

Также издание рассказывает, что СБУ рассматривала возможность морской версии воскресной операции. Разведчики планировали замаскировать морские дроны в контейнерах и отправить на север Тихого океана для атак на российские и союзные суда. Но пока они не реализованы.

Напомним, что СБУ и ГУР, две украинские спецслужбы, уже более трех лет воплощают девиз сил специального назначения: "Я иду за тобой". Они проводили операции на территории России и за рубежом, нанося удары в неожиданных местах, коварными методами, заставляя Москву "кровоточить" далеко за пределами фронта.

Напомним, что в июле прошлого года в результате операции ГУР было убито 84 наемника "Вагнера" и 47 малийских военных. Тогда глава ГУР Буданов отметил: "Мы проводим такие операции с целью уничтожения российского военного потенциала – где только это возможно. Почему Африка должна быть исключением?"