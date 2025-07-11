Пентагон взял пример с Украины и начал политику "дронизации" армии

Пентагон начал политику "дронизации" армии, в частности с изучением технологий сброса гранат с дронов. То, что в Украине стало обыденностью еще во время ООС, в США требовало отдельной программы и нескольких лет изучения.

Украине потенциально выгодна такая политика, которая будет побуждать к наращиванию производства дронов в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Смотрите также КНДР поставляет России до 40% боеприпасов для продолжения войны в Украине, – Буданов

Как США взялись за массовую "дронизацию" армии?

Политика "дронизации" армии США наглядно проявляется в одном из показательных примеров: реализации проекта по сбросу гранаты с квадрокоптера типа Mavic.

Только 25 июня 2025 года американская армия впервые осуществила боевой сброс гранаты с дрона, использовав унифицированный подвес Audible, пригодный для 3D-печати. Этот скромный технологический прорыв стал результатом лет испытаний. США начали оценивать целесообразность использования сбросов в США начали только в 2023 году.

Сейчас ситуация меняется: министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум Unleashing U.S. Military Drone Dominance, который начинает масштабную трансформацию. Его продемонстрировал дрон Skydio X10 - американский аналог китайского Mavic, но по цене в несколько десятков тысяч долларов. На видео он доставляет Хэгсету соответствующий документ на подпись.

Инициатива предусматривает радикальное упрощение процедур закупок, массовые поставки FPV-дронов во все сухопутные подразделения. Речь идет о предоставлении права боевым подразделениям закупать, испытывать и тренировать использование малых БПЛА самостоятельно. Планируется отмена бюрократических ограничений, в частности относительно гражданских (в том числе китайских) компонентов, и стимулирование локального производства, включая 3D-печать.

Также малые БПЛА до 25 килограммов (группы 1 и 2) будут классифицированы как расходные материалы, а не как техника долгосрочного использования, что снимает ряд процедурных барьеров. Расширится и список Blue UAS – официально разрешенных моделей для закупки.

Эти изменения, в значительной степени вдохновлены опытом ВСУ, могут стать указателем и для стран НАТО, что вместе имеет критическое значение для Украины.

Воплощение новой политики запланировано на 2026 год, а первые практические результаты будут не ранее 2027-го.