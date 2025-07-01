Пентагон остановил поставки ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину, – Politico

Пентагон приостановил некоторые обещанные поставки боеприпасов для Украины. Решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после осмотра запасов вооружения.

Он приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия Соединенных Штатов стали слишком низкими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какую помощь Пентагон оказывал Украине

По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, обзор запасов Пентагона вызвал беспокойство относительно уменьшения общего количества артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов.

Источники говорят, что первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во времена администрации Джо Байдена, приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас, поскольку Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных обстрелов по гражданским целям в Киеве и других местах.

Издание отмечает, что в минувшие выходные Россия осуществила свою крупнейшую воздушную атаку на Украину с начала полномасштабной войны, во время которой использовала 477 беспилотников и целевых объектов, а также 60 ракет. Из них 249 удалось сбить, еще 226 были локально потеряны.

Шаг Пентагона по остановке некоторых поставок вызвал опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что государство станет уязвимым к дальнейшим российским авиаударам.

Заметим, что Соединенные Штаты поставляли Украине средства противовоздушной обороны и высокоточное оружие в течение большей части последних двух с лишним лет. Это оружие является сочетанием двух различных потоков поддержки, которую США предоставляли Украине во времена администрации Байдена.

Первый поступает от сокращения текущих запасов, при этом Министерство обороны получает деньги для как можно более быстрого пополнения этих боеприпасов. Второй поступает от Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний.

Заметим, что эти средства использовали для заключения контрактов на поставку оружия для украинского правительства. Деньги в фонде должны были предоставить до конца срока администрации Байдена, а поставки осуществлялись, когда системы были готовы.

Стоит отметить, что расход средств из текущих запасов продолжалась и во времена администрации Трампа, которая использовала последние 61 миллиард долларов финансирования для пополнения запасов оружия США и предоставления миллиардов помощи Израилю и другим партнерам.

Администрация Трампа не просила о дальнейшей помощи, хотя, по словам представителя администрации, от администрации Байдена осталось достаточно средств, чтобы Украине хватило еще на несколько месяцев.

К слову, ранее СМИ сообщали, что США могут прекратить военную помощь Украине. А также стремиться, чтобы война стала проблемой Европы, а поддержку государству оказывал Евросоюз.