"Невидимые" расходы: ремонт самолета Трампа тайно оплатили из ядерной программы Пентагона, – NYT

Расходы на ремонт самолета Boeing 747-8, который президент США Дональд Трамп получил в подарок от Катара, были тайно профинансированы за счет Пентагона. Отмечается, что Минобороны Соединенных Штатов запросило 934 миллиона долларов на "неназванный засекреченный проект".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о ремонте самолета Трампа?

По данным издания, Минобороны США запросило 934 миллиона долларов из проекта по модернизации устаревших американских ядерных ракет наземного базирования на "неназванный засекреченный проект".

В Конгрессе считают, что эта сумма, указанная в одном из "малозаметных документов Пентагона", на самом деле предназначена на переоборудование подаренного Катаром самолета в президентский "борт номер один".

Представители ВВС США утверждают, что деньги на модернизацию Air Force One взяты за счет перевода денег из другого проекта, который сильно превышает бюджет и отстает от графика. Речь идет о программе Sentinel, которая предусматривает модернизацию устаревших наземных ядерных ракет США.

По оценке экспертов, на выполнение работ уйдет до двух лет. Самолет потребует улучшения систем связи, противоракетной обороны и двигательных характеристик. Кроме этого, его необходимо лишить скрытых электронных подслушивающих устройств, которые, по подозрению чиновников США, могут быть встроены в стены.

Сейчас точная сумма, необходимая для переоборудования самолета, неизвестна. Однако министр ВВС США Трой Мейнк, выступая перед конгрессом, говорил, что фактическая стоимость модернизации самолета, вероятно, составит менее 400 миллионов долларов.