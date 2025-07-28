Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про ремонт літака Трампа?

За даними видання, Міноборони США запросило 934 мільйони доларів із проєкту з модернізації застарілих американських ядерних ракет наземного базування на "неназваний засекречений проєкт".

У Конгресі вважають, що ця сума, зазначена в одному з "малопомітних документів Пентагону", насправді призначена на переобладнання подарованого Катаром літака в президентський "борт номер один".

Представники ВПС США стверджують, що гроші на модернізацію Air Force One узяті коштом переведення грошей з іншого проєкту, який сильно перевищує бюджет і відстає від графіка. Йдеться про програму Sentinel, яка передбачає модернізацію застарілих наземних ядерних ракет США.

За оцінкою експертів, на виконання робіт піде до двох років. Літак потребуватиме поліпшення систем зв'язку, протиракетної оборони та рухових характеристик. Окрім цього, його необхідно позбавити прихованих електронних підслуховувальних пристроїв, які, за підозрою чиновників США, можуть бути вбудовані в стіни.

Наразі точна сума, необхідна для переобладнання літака, невідома. Проте міністр ВПС США Трой Мейнк, виступаючи перед конгресом, говорив, що фактична вартість модернізації літака, ймовірно, становитиме менше як 400 мільйонів доларів.