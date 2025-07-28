Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о ремонте самолета Трампа?

По данным издания, Минобороны США запросило 934 миллиона долларов из проекта по модернизации устаревших американских ядерных ракет наземного базирования на "неназванный засекреченный проект".

В Конгрессе считают, что эта сумма, указанная в одном из "малозаметных документов Пентагона", на самом деле предназначена на переоборудование подаренного Катаром самолета в президентский "борт номер один".

Представители ВВС США утверждают, что деньги на модернизацию Air Force One взяты за счет перевода денег из другого проекта, который сильно превышает бюджет и отстает от графика. Речь идет о программе Sentinel, которая предусматривает модернизацию устаревших наземных ядерных ракет США.

По оценке экспертов, на выполнение работ уйдет до двух лет. Самолет потребует улучшения систем связи, противоракетной обороны и двигательных характеристик. Кроме этого, его необходимо лишить скрытых электронных подслушивающих устройств, которые, по подозрению чиновников США, могут быть встроены в стены.

Сейчас точная сумма, необходимая для переоборудования самолета, неизвестна. Однако министр ВВС США Трой Мейнк, выступая перед конгрессом, говорил, что фактическая стоимость модернизации самолета, вероятно, составит менее 400 миллионов долларов.