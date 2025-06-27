Информация о перераспределении бюджетных средств стала известной после заявлений чиновников и обнародования деталей соглашения с Катаром по Boeing 747-8. Самолет планируют использовать как временный Air Force One. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside Defense.

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Boeing 747-8 от Катара станет новым президентским самолетом

Соединенные Штаты получили самолет Boeing 747-8, который ранее принадлежал Катару. Страна передала его Вашингтону для временного использования в качестве президентского борта.

Пентагон 21 мая подтвердил официальное принятие самолета. Воздушные силы США получили задание модернизировать борт, чтобы приспособить его к требованиям президентских перевозок.

Чиновник из ВВС США признал, что часть средств на модернизацию самолета взяли из бюджета программы создания межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.

Во время перераспределения ресурсов были перемещены средства из программы Sentinel, которые нуждались в избытке в 2024 финансовом году,

– заявили в Воздушных силах США.

Решение финансировать самолет за счет программы Sentinel уже вызвало вопросы среди республиканцев и демократов в Конгрессе. Политики и юристы дискутируют, законным ли было перенаправление денег из стратегической программы обороны на другие цели без отдельного решения Конгресса.

В мае стало известно, что программа создания ракеты Sentinel имеет серьезные технические трудности. В частности, для нее придется строить новые пусковые шахты вместо использования старой инфраструктуры, что значительно повышает расходы.