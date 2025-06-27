Інформація про перерозподіл бюджетних коштів стала відомою після заяв чиновників та оприлюднення деталей угоди з Катаром щодо Boeing 747-8. Літак планують використовувати як тимчасовий Air Force One. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Inside Defense.

Дивіться також CNN з'ясувало, чим Трамп планує підкупити Іран, аби той відмовився від створення ядерки

Boeing 747-8 від Катару стане новим президентським літаком

Сполучені Штати отримали літак Boeing 747-8, який раніше належав Катару. Країна передала його Вашингтону для тимчасового використання як президентський борт.

Пентагон 21 травня підтвердив офіційне прийняття літака. Повітряні сили США отримали завдання модернізувати борт, щоби пристосувати його до вимог президентських перевезень.

Чиновник з ВВС США визнав, що частину коштів на модернізацію літака взяли з бюджету програми створення міжконтинентальної балістичної ракети LGM-35A Sentinel.

Під час перерозподілу ресурсів були переміщені кошти з програми Sentinel, які потребували надлишку у 2024 фінансовому році,

– заявили в Повітряних силах США.

Рішення фінансувати літак за рахунок програми Sentinel вже викликало запитання серед республіканців і демократів у Конгресі. Політики та юристи дискутують, чи законним було перенаправлення грошей із стратегічної програми оборони на інші цілі без окремого рішення Конгресу.

У травні стало відомо, що програма створення ракети Sentinel має серйозні технічні труднощі. Зокрема, для неї доведеться будувати нові пускові шахти замість використання старої інфраструктури, що значно підвищує витрати.