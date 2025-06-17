Киев атаковали после того, как США перебросили тысячи ракет для Украины на Ближний Восток, – WP

После передачи США 10 тысяч снарядов, предназначенных для Украины, на Ближний Восток Киев оказался в уязвимом положении. Именно в этот момент Россия нанесла мощный комбинированный удар по столице.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как повлияет передача ракет против "Шахедов" на Ближний Восток

Неназванный сотрудник СБУ сообщил изданию, что отсутствие "относительно дешевых ракет" или небольших ракет, которые используют для отражения атак "Шахедов", создает опасную ситуацию для Украины в то время, когда Россия усиливает свои атаки.

Они забрали все эти боеприпасы. Они были очень важны. Нам нужно как можно скорее найти новое решение против "Шахедов". В противном случае у нас будет такая ситуация каждый день,

– заявил собеседник издания после комбинированного удара по Киеву.

В то же время научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков также считает, что переброска боеприпасов на Ближний Восток, которые предназначались для Украины, подорвет способность Киева защищать себя на фоне усиления российских атак.

В издании отмечают, что попытки президента США Дональда Трампа выступить посредником в установлении мира в Украине зашли в тупик. Все из-за того, что фокус внимания сместился, в частности, на конфликт между Ираном и Израилем.