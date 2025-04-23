Финляндия против принуждения Украины к отказу от территорий: Стубб рассказал о мирных переговорах

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал мирные переговоры о прекращении огня в Украине. Он назвал ситуацию "сложной, но не невозможной".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle. Политик выступил на пресс-конференции с президентом Косово Вйосой Османи Садриу.

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Что говорят в Финляндии

Стубб повторил свое недавнее заявление – Финляндия не может согласиться с принуждением Украины к передаче территории или ограничением ее суверенитета путем исключения возможности членства в НАТО.

Кроме того, он отказался комментировать последствия возможного выхода США из мирного соглашения. Речь идет об угрозах Дональда Трампа о прекращении дипломатических усилий в случае отсутствия прогресса.

Напомним, по словам американского вице-президента Джей Ди Венса, для завершения войны между Россией и Украиной нужны территориальные уступки с обеих сторон. В частности, США рассматривают возможность признания российского контроля над оккупированным Крымом и смягчения санкций в рамках потенциальной сделки.