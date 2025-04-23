Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle. Політик виступив на пресконференції з президенткою Косова Вйосою Османі Садріу.

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Що кажуть у Фінляндії

Стубб повторив свою нещодавню заяву – Фінляндія не може погодитися з примусом України до передачі території або обмеженням її суверенітету шляхом виключення можливості членства в НАТО.

Окрім того, він відмовився коментувати наслідки можливого виходу США з мирної угоди. Йдеться про погрози Дональда Трампа щодо припинення дипломатичних зусиль у разі відсутності прогресу.

Нагадаємо, за словами американського віцепрезидента Джей Ді Венса, для завершення війни між Росією та Україною потрібні територіальні поступки з обох сторін. Зокрема, США розглядають можливість визнання російського контролю над окупованим Кримом і пом’якшення санкцій у межах потенційної угоди.