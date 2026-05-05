Европа может возобновить диалог с Россией из-за позиции США, Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа в конце концов будет вынуждена возобновить диалог с Кремлем. По его мнению, это будет зависеть от того, соответствует ли политика США европейским интересам.

О перспективах диалога с Россией Александр Стубб рассказал финскому изданию Helsingin sanomat.

Что сказал Стубб о восстановлении связей с Россией?

Финский президент считает, что может наступить момент, когда Европа вынуждена будет возобновить диалог с Россией для сохранения собственных интересов. Он отметил, что сейчас существуют разногласия в европейской и американской внешних политиках по вопросу российско-украинской войны.

В Европе Россию рассматривают как самую большую угрозу безопасности, тогда как в Соединенных Штатах это не обязательно воспринимается именно так,

– рассказал Александр Стубб.

Президент Финляндии считает, что наступление такого момента зависит от того, будет ли соответствовать американская политика в отношении российско-украинской войны интересам Европы. Стубб считает, что если и в дальнейшем она не будет совпадать, то кому-то из лидеров стран придется взять на себя ответственность говорить с президентом России от имени Европы. Политик отметил, что дискуссии о таком ходе событий ведутся уже 2 года.

Что сказал Стубб об Украине?

Президент Финляндии отметил рост роли Украины в сдерживании российской агрессии против Европы. Он признал, что Украина имеет самую большую и самую современную армию в Европе и отметил, что это очень важно для сдерживания России. Политик считает, что даже после окончания войны российская угроза для Европы не исчезнет.

Для нас было бы выгодно, если бы Украина была членом и ЕС, и НАТО,

– заявил Александр Стубб.

Что известно о последних заявлениях европейских политиков?

Недавно президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа потеряла возможность для мирных переговоров с Россией. Он ответил на критику своих граждан, которые обвиняют его в призывах "обменять мир в обмен на территории" и отметил, что только Украина решает, когда ей садиться за стол переговоров.