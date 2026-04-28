Президент Эстонии Алар Карис дал интервью накануне своего визита коллеге из Финляндии Александру Стуббу. Своими заявлениями по поводу политической ситуации в мире он поделился в интервью эстонской Yle.

Смотрите также У Путина готовы встретиться с Зеленским: Коваленко раскрыл, на кого рассчитаны эти заявления

Какая главная ошибка по мнению Кариса?

Президент Эстонии считает, что весной 2022 года Европа совершила ошибку и потеряла лучшую возможность для мирных переговоров.

Поскольку российские войска были оттеснены из под Киева достаточно близко к российской территории, Европа могла бы завести нападающего за стол переговоров,

– заявил Карис.

Однако эстонский президент не объясняет, желала ли Россия участвовать в мирных переговорах.

Алар Карис заявил, что Эстония и дальше будет иметь сложные отношения с Россией, пока не изменится. Он считает, что это возможно, потому что в новейшей истории Европы были следующие примеры.

Обратите внимание! Президент Эстонии упоминает нацистскую Германию, которая была агрессором, но после окончания Второй мировой войны, когда руководство страны было наказано, страна изменилась. Уже через десять лет она была в НАТО и Европейском союзе., отмечает Карис. Однако эстонский президент не упоминает, что накануне этих преобразований армии союзников полностью оккупировали страну-агрессорку.

Что еще сказал президент Эстонии?

В последнее время граждане Эстонии критиковали Кариса за его заявления. Они обвиняли его в призывах "обменять мир в обмен на территории". Карис отвергает такую критику и отмечает, что только Украина решает, когда ей садиться за стол переговоров, и что никто не может решать за нее, что делать.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом, объяснил, зачем Россия выражает намерение встречи с президентом Украины По его словам, враг готовится совсем к другому. Коваленко отметил, что стратегия России состоит в том, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу, что именно она готова к миру, а Украина– будто нет. То же россияне хотят показать и Китаю.

Также президент Эстонии прокомментировал увеличение расходов своей страны на оборону. Напомним, страна тратит 5% своего ВВП на оборонный комплекс. Он понимает, что приходится жертвовать денежными средствами на другие сферы.

Культура важна, и население стареет, что требует социальных издержек. Но сейчас иного пути нет. Мы просто должны пережить трудные времена,

– говорит Карис.

Что известно о российско-украинских переговорах?

Владимир Зеленский резко ответил Мерцу о территориальных уступках. Он подчеркнул, что уступки лишь откроют путь дальнейшей агрессии России в Европе.

Зеленский заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией и США в Азербайджане. Однако он отметил, что трехсторонние переговоры возможны при условии, если Россия будет готова к дипломатии.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что для прекращения боевых действий украинской стороне придется пойти на "мучительные решения". Он предупредил, что дальнейшее промедление с принятием этих решений лишь усложнит переговорную позицию Киева в будущем.