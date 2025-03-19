Дьявол скрывается в деталях, – Виткофф рассказал о следующих переговорах США и России по Украине

Уже известны дата, место и темы следующих переговоров делегаций США и России. Об этом рассказал специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Он в эфире Fox News ночью 19 марта ответил на несколько актуальных вопросов относительно процесса урегулирования войны в Украине. 24 Канал перескажет, что сообщил Уиткофф.

Смотрите также "Россия не готова заканчивать эту войну": главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции

Когда США и Россия встретятся на новые переговоры

По словам Стива Уиткоффа, его предыдущие две встречи с российским президентом Владимиром Путиным "были убедительными". И уже тогда обсуждались "конкретные, детализированные пути продвижения к прекращению огня".

Это охватывало и то, о чем вы слышали сегодня – прекращение огня по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, о чем стороны пытались договориться в течение длительного времени,

– сказал Уиткофф.

Продолжением процесса стал и телефонный разговор Путина и Трампа, который состоялся за прошедшие сутки, и о котором упомянул Уиткофф. А уточнение договоренностей продолжится уже в это воскресенье – 23 марта, привычно в Саудовской Аравии.

Там будет идти речь о 2 аспектах – морском перемирии и прекращении обстрелов по инфраструктуре. Именно с этим вышли Белый дом и Кремль после разговора президентов.

Конечно, нам еще надо согласовать некоторые детали, и этот процесс начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня. И мы имели сегодня очень хороший разговор об ингредиентах для достижения этого,

– подчеркнул Стив Уиткофф.

Из его разговора с журналистом можно заметить, что представитель Трампа не считает этот процесс легким. В частности, он отметил, что "дьявол кроется в деталях", и в Саудовской Аравии команда Трампа планирует "выяснить эти детали".

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора 18 марта согласились, что война в Украине должна завершиться длительным миром. Но начаться все должно с прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и технических переговоров по морскому перемирию.