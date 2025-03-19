Він в ефірі Fox News уночі 19 березня відповів на кілька актуальних питань щодо процесу врегулювання війни в Україні. 24 Канал перекаже, що повідомив Віткофф.

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Коли США та Росія зустрінуться на нові переговори

За словами Стіва Віткоффа, його попередні дві зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним "були переконливими". І вже тоді обговорювалися "конкретні, деталізовані шляхи просування до припинення вогню".

Це охоплювало й те, про що ви чули сьогодні – припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури з обох сторін, про що сторони намагалися домовитися протягом тривалого часу,

– сказав Віткофф.

Продовженням процесу стала й телефонна розмова Путіна та Трампа, яка відбулася минулої доби, і про яку згадав Віткофф. А уточнення домовленостей продовжиться вже цієї неділі – 23 березня, звично у Саудівській Аравії.

Там мовитиметься про 2 аспекти – морське перемир'я та припинення обстрілів по інфраструктурі. Саме з цим вийшли Білий дім та Кремль після розмови президентів.

Звичайно, нам ще треба узгодити деякі деталі, і цей процес почнеться в неділю у Джидді. А після цього ми перейдемо до повного припинення вогню. І ми мали сьогодні дуже хорошу розмову про інгредієнти для досягнення цього,

– наголосив Стів Віткофф.

З його розмови з журналістом можна зауважити, що представник Трампа не вважає цей процес легким. Зокрема, він зазначив, що "диявол ховається в деталях", і в Саудівської Аравії команда Трампа планує "з'ясувати ці деталі".

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Владімір Путін під час телефонної розмови 18 березня погодилися, що війна в Україні має завершитися тривалим миром. Але початися все має з припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та технічних переговорів щодо морського перемир'я.