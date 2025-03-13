Время работает на Украину: что дали переговоры в Джидде и пойдет ли Путин на перемирие

В Джидде, что в Саудовской Аравии, 11 марта состоялись переговоры Соединенных Штатов и Украины. Эти переговоры являются ключевыми для будущего не только Украины, но и Европы.

По итогам переговоров можно сказать, что для Украины они прошли успешно. Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. Больше деталей о переговорах – читайте далее в материале.

Кстати Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Итоги встречи в Джидде

По итогам переговоров в Джидде, Украина приняла предложение США остановить огонь на 30 дней, если на это согласится Россия. Кроме того, Соединенные Штаты должны были немедленно восстановить разведданные и военную помощь. Петр Кульпа подчеркнул, что это очень хороший сигнал для Украины.

"Во-первых, время работает в пользу Украины, которой нужно безопасное небо, чтобы наращивать производство дронов и ракет. Украина делает это в темпе, а потенциал значительно больше, чем у России. Во-вторых, Россия финансово находится в перединсультном состоянии, что тоже является большим плюсом. В-третьих, если Россия не согласится на условия США, то будет виноватой, а доступ к разведданным все равно остается у Украины. Так что, это большой успех", – объяснил Петр Кульпа.

Что важно, из заявлений, звучавших после переговоров, стало понятно, что уже появляется понимание гарантий, которые нужны Украине, чтобы Россия не начала войну снова.

Какие еще вопросы могли обсуждать

Есть очень много вопросов для обсуждения между США и Украиной. Это ключевые вопросы, связанные с судьбой Украины и Европы. Петр Кульпа убежден, что эти переговоры являются ключевыми для судьбы глобальной системы в той фазе войны, которая идет между ревизионистами, то есть теми, кто стремится изменить существующий миропорядок, пересмотреть международные правила, границы и балансы сил.

Среди основных вопросов, которые обсуждали делегации США и Украины могли быть:

внутренний суверенитет Украины, например, сможет ли Украина содержать армию на своей территории и производить нужное оружие;

внешний суверенитет, например, сможет ли Украина быть членом каких-либо союзов;

кем будет Россия после войны – будет ли она агрессором, которого сдерживают все остальные, или гарантом безопасности, как было записано в проекте соглашения в Стамбуле в апреле 2022 года;

вопрос территории. Хотя его часто ставят на первое место на самом деле он не ключевой с точки зрения выживания народа;

технические вопросы, связанные с прекращением огня – на какое время, как все будет происходить.

Сейчас партнеры мобилизуются и пытаются найти систему реальной поддержки для Украины, которая будет более эффективной. Итак, с одной стороны, мы можем ждать консолидации, поддержки Европы, а с другой – идет понимание последствий, к которым приводит, например, остановка помощи для Украины. Все эти процессы сейчас идут во внешней и внутренней политике, а время работает в пользу Украины.

Пойдет ли Путин на договоренности

Дональд Трамп хочет вытянуть все возможное для себя и США из войны в Украине, поэтому во время переговоров он будет вести себя агрессивно как в отношении Украины, так и в отношении России. Впрочем, если дело касается Трампа есть полная непредсказуемость, ведь он ведет себя нерационально даже с точки зрения понимания интересов США.

Трамп хотел бы пожертвовать Украиной, потому что ему кажется, что с Путиным можно сделать что-то большее. Не только в смысле Китая, а, например, экономически "обыграть" Европу. Кроме того, для США распад России, которая, по оценкам финансистов, в прединсультном состоянии, является невыгодным. Американцы всегда их спасают, чтобы они не развалились,

– сказал Петр Кульпа.

На самом деле все уже поняли, что с Владимиром Путиным невозможно договориться. Его зависимость от Китая настолько глубокая, что его не оторвать. Путин зависит от войны, как наркоман от амфетамина. Момент приостановления войны является для Путина моментом, когда возникнут вопросы, что произошло с экономикой и всем, что было в России 3 года назад. Итак, сегодня у Путина нет другого выхода, чем продолжать войну и входить в систему Северной Кореи.

Ситуация лучше, чем кажется

Петр Кульпа убежден, Соединенные Штаты пытаются создать впечатление будто Путин выиграл войну. Хотя для всех очевидно, что Россия не достигла своих стратегических целей.

"Сегодня США пытаются украсть у Украины победу, но оказывается, что у них слишком короткие руки и нет рычагов, которые они хотели использовать. Например, рычаг Польши, потому что Соединенные Штаты хотели разбить союз Польши и Украины, чтобы Польша пошла на американское давление и закрыла границы. Но у США нет этих рычагов, нет карт, о которых говорил Трамп. Это он говорил о себе, а не о президенте Зеленском", – подчеркнул Петр Кульпа.

Интересно Трамп заявил, что 2 апреля будет "очень большой день"

На самом деле ситуация значительно лучше, чем принято считать, а позиции Украины гораздо сильнее. Сейчас в Европе появляется новая структура безопасности, где есть только 3 центра власти: Париж, Лондон и Киев. Это – ядерное оружие и миллионная армия, что связывает Украину с Европой значительно глубже, чем то, что раньше говорили о НАТО и Европейском Союзе.

Надо понимать, что в новой Европе 2 центра силы находятся не внутри Европейского Союза. Это означает, что будет переформатирование всей системы, а Украина будет занимать в этом ключевую роль. Это станет геополитическим результатом войны.